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İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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HABERTURK.COM / AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akdeniz ve Ege'deki göç krizi devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-15 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 111, Dikili ilçesi açıklarında 84, Seferihisar ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

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