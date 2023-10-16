İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti! İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda müteahhit 30 yaşındaki Semih Köse, iddiaya göre yanından geçerken omuz omuza çarpışma sonucu tartıştığı emlakçılık yapan kickbokscu 31 yaşındaki S.B., tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Köse yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:35 facebook

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