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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti! - İzmir haberleri

        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!

        İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda müteahhit 30 yaşındaki Semih Köse, iddiaya göre yanından geçerken omuz omuza çarpışma sonucu tartıştığı emlakçılık yapan kickbokscu 31 yaşındaki S.B., tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Köse yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:35
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        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
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        İzmir'de olay, dün saat 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi.

        AVM'DE SÖZLÜ TARTIŞMA YUMRUKLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

        GÖĞÜS BÖLGESİNDEN YARALANDI

        Emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B.
        Emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B.

        Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, S.B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Katil zanlısı S.B., AVM'de suç aleti bıçakla polise teslim oldu.
        Katil zanlısı S.B., AVM'de suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

        Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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