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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de doğumda beyne pıhtı atan hemşire kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İzmir'de doğumda beyne pıhtı atan hemşire kurtarılamadı

        İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Özge Özçelik Pala hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 04:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 04:37
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        Doğumda beyne pıhtı atan hemşire kurtarılamadı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Ocak’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı.

        Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı. Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre; 28 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

        Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala’nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
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        #karşıyaka
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