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Köyün derin tarihe sahip olduğunu; fakat korunmasının, kimsenin aklına gelmediğini dile getiren Ekici, "Burada büyük bir tarih yatıyor. Karaburun'un en önemli noktalarından biri. Çünkü burada Türkler ve Rumlar bir arada yaşamışlar. Burası çok önemli tarihi bir alan, korunması bizim en büyük isteğimiz" dedi.