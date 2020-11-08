AA

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir'de depremden etkilenen ağır hasarlı, yıkılacak veya yıkık bina sayısının 309, bağımsız bölüm sayısının 4 bin 425, orta hasarlı bina sayısının 371, az hasarlı bina sayısının ise 3 bin 152 olarak açıkladığını anımsattı.

Vergi ve sosyal güvenlikle ilgili tüm beyan ve bildirimlerin mali müşavirler aracılığıyla yerine getirildiğini aktaran Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Depremin en çok etkilediği Bayraklı'da yaklaşık 515 mali müşavirin iş yeri bulunmakta. Bu mali müşavirler tarafından beyan ve bildirimi verilecek işletme sayısı ise 10 binleri bulmaktadır. Bu iş yerlerinin birçoğunu da girilemeyen hasarlı binalar oluşturmaktadır. Bayraklı dışında da pek çok mali müşavir depremden fiilen etkilenmiş durumda. Şu an itibariyle mali müşavirler kayıt ve belgelerine ulaşamamakta, işlerini sürdürecek yazılım ekipman ve altyapıdan mahrum kalmış durumdadır. Dolayısıyla beyan ve bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları fiilen imkansız bulunmaktadır."

Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Kasım tarihinde yayımladığı sirküler ile 2 Kasım günü sonuna kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma ve berat süresini ertelediğini hatırlatarak, söz konusu düzenleme için teşekkür etti.

BEYAN TARİHLERİ YAKLAŞIYOR

Gerekli ve zorunlu bu ertelemenin yeterli olmadığına işaret eden Kartaloğlu, "Birçok vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüğü devam etmektedir. 3. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi için sayılı günler kalmıştır. 17 Kasım tarihine kadar ocak-eylül dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir. Takvim hızla akmakta izleyen günlerde verilmesi gereken onlarca vergi ve sosyal güvenlik beyan ve bildirimi bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyük acılar yaşanan Van depremi sonrasında tüm şehir için yaklaşık 6 yıl mücbir sebep ilan edildiğini belirten Kartaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"545 binada ağır hasarın tespit edildiği Elazığ-Malatya depremi sonrasında her iki şehrimiz için de üç ay mücbir sebep ilan edildi. Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında hiç vakit kaybedilmeden mücbir sebep ilan edilmişti. Tamamen doğru olan bu uygulamaların İzmir'in tamamı için de yapılması gerekmektedir. Ancak, İzmir'in tamamı için mücbir sebep hali ilanı mümkün olmuyorsa beyan ve bildirim yükümlülüğü altında bulunan ve depremden etkilen mali müşavirler için mücbir sebep hali ilan edilmelidir. Aksi halde pek çok mali müşavir, işletme ve işveren büyük mağduriyet yaşayacaktır."