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Japon mühendis hayvan olma hayalini böyle gerçekleştirdi

Japonya'da yaşayan Toru Ueda isimli mühendis, hayvan olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Ueda, kurt kıyafetine 23 bin dolardan fazla para harcadı. Ueda, kurt olarak günlük sıkıntılarından kurtulduğunu belirtiyor

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  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan 32 yaşındaki mühendis Toru Ueda, gündüzleri karayolları müfettişi olarak çalışıyor ve ülkesindeki yolların güvenliğini değerlendiriyor.
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    Ueda, yoğun geçen bir haftanın yorgunluğunu ise kurt kıyafeti giyerek atıyor. Japon mühendis, 23 bin dolar (432 bin TL) değerindeki kurt kıyafetiyle eğlendiğini söylüyor.
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    Toru Ueda'nın hayvanlara olan takıntısı, insan olmanın getirdiği genel sıkıntılardan kaçma isteğinden kaynaklanıyor. Ueda'ya göre kostüm ona günlük hayatta sahip olmadığını düşündüğü bir güç veriyor.
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    UK Times'a konuşan 32 yaşındaki adam, "Çocukluğumdan beri hayvanlara olan sevgim ve televizyonda gördüğüm bazı gerçekçi hayvan kostümleri nedeniyle bir gün onlardan biri olmayı hayal ediyordum" dedi ve şöyle devam etti:
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    "Kostümümü giydiğimde artık insan olmadığımı hissediyorum. İş ve diğer şeylerle ilgili her türlü sıkıntıyı unutabiliyorum." 

     
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    Anime ya da film, sinema vb. dünyasından kült karakterleri taklit etmek olan 'cosplay' Japonya'da son derece popüler....

     
  • Japon mühendis sıkıntılarından kaçmak için kurt oldu!

    Ancak Ueda hiçbir arkadaşının kostüm giymediğini ve genellikle diğer cosplayerlarla bir araya geldiği toplantılarda tüylü kıyafetini giymediğini söylüyor.

    * Haberin görselleri Mega tarafından servis edilmiştir.

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