Japonya'da motosiklet üreticisi Honda ile Toyota'nın sahibi olduğu ağır vasıta üreticisi Hino'nun, Toyota ile SoftBank'ın sürücüsüz araç teknolojileri geliştirmek üzere kurdukları Monet Teknoloji şirketine ortak olacağı bildirildi.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Monet Teknolojiden yapılan açıklamada, Honda ve Hino'nun yapacağı 2 milyon 270 biner dolarlık yatırım karşılığında şirketin yüzde 10'ar hissesine sahip olacağı belirtildi.
Açıklamada, Honda ve Hino'nun katılımının ardından Softbank'ın yüzde 40.2 ve Toyota'nın yüzde 39.8 hisseye sahip olacağı ifade edildi.
MAYIS SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Monet Teknoloji Üst Yöneticisi Junichi Miyakawa, yaptığı açıklamada, "Bu ortaklık Hino'nun ürettiği kamyon ve otobüslerden ve Honda'nın kendi mobil ulaştırma hizmetlerinden topladığı yolcu ve araç hareketliliği verilerini sistemimize entegre etmemizi sağlayacak" dedi.
Anlaşma mayıs sonundan itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.
88 ŞİRKET İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
Toyota ve Softbank, ayrıca "Monet Konsorsiyumu" adını verdikleri yeni bir ortaklık yapısı altında aralarında Coca-Cola Japonya, Doğu Japonya Demiryolu Şirketi, Philips Japonya, Mitsubishi İnşaat ve Yahoo Japonya'nın olduğu 88 şirketle otonom ulaşım hizmetleri alanında iş birliği projeleri yürütüleceğini duyurdu.
Monet Teknoloji, bu yıl başında sürücüsüz araç ve otonom ulaştırma teknolojileri geliştirmek üzere kurulmuştu. Ortak girişim, Japon şirketlerinin bu alanda gelişen küresel rekabette pay sahibi olmasını amaçlıyordu.
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