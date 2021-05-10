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HaberlerOtomobil
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Japonlardan güç birliği! O teknolojiyi birlikte geliştirecekler

Otomotiv endüstrisi büyük bir teknolojik dönüşümden geçerken dünya devi otomotiv şirketleri de beklentilere daha hızlı yanıt vermek üzere güçlerini birleştiriyor. Bu kapsamda bir hamle de Japonya'dan geldi. Ülkedeki otomotiv üreticilerinden Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda, yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin daha güvenli bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri geliştireceği belirtildi

Japonlardan güç birliği! O teknolojiyi birlikte geliştirecekler
HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisine son yılların en büyük değişimini getiren bağlanabilirlik, bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler geliştirme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle markaları işbirliğine zorluyor.

Bu kapsamda harekete geçen Japon otomotiv üreticileri Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda, yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacağı ve ortak iletişim sistemleri ile bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumların birbirine bağlanacağı kaydedildi.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda, bugüne kadar Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi teknolojilerini entegre ediyordu. Anlaşmayla birlikte Japon şirketler, yeni nesil bağlantılı otomobiller için, araçlardan ağlara ve araç iletişim cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip sistemler kuracaklar.

Verilen bilgiye göre, araçlar ve araç iletişim cihazı merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle, müşteriler ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı bağlantı olmak üzere daha kaliteli ve daha verimli bağlantılı hizmetleri sunulabilecek.

Söz konusu ortaklık, ortaklığa dahil olan her bir şirketin geliştirme yüklerini azaltmaya ve sistem işletimini ve ek yeni işlevleri içeren versiyon güncellemelerini kolaylaştırmaya ve bunun yanı sıra tesis ve personel gibi kaynakları optimize etmeye yardımcı olacak.

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