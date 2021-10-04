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Haberler Dünya SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisi lideri Kişida Fumio yeni başbakan seçildi
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Japonya'da iktidar partisi lideri Kişida Fumio yeni başbakan seçildi

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisi lideri Kişida Fumio yeni başbakan seçildi
Japonya'da yeni başbakan seçildi
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AA

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi.

SUGA İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya’da iktidardaki LDP liderliğine seçilen Kişida Fumio'nun başbakanlığı üstlenmeden önce, Suga Yoşihide kabinesi istifasını sundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Kişida'nın görevi üstlenmesi öncesinde, Eylül 2020'den beri görevde bulunan mevcut kabine, toplu olarak görevinden ayrıldı.

Kişida, LDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek başlangıç noktası burası. Kararlılık ve direnç göstererek ilerleyeceğim" diye konuştu.

Parti içi seçimlerde Suga'nın yerine LDP başkanlığına seçilen Kişida'nın meclis oturumunda başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.

Seçimlerde Kişida, rakipleri, Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüslemişti.

MUHTEMEL YENİ KABİNE

Göreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Kişida'nın, Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.

Kabine Baş Sekreterliğine Matsuno Hirokazu, Maliye Bakanlığına Suzuki Şuniçi'nin, Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Hagiuda Koiçi'nin getirileceği belirtiliyor. Yeni kabinede 3 kadın bakanın da yer alacağı kaydediliyor.

Selefi Suga'nın aksine, Kişida'nın, daha önce herhangi bir kabinede görevlendirilmemiş 10'dan fazla siyasetçiye sorumlu devlet bakanlıkları verileceği iddia edildi.

Meclisteki oylamanın akabinde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle yeni kabine göreve başlayacak.

31 EKİM'DEN GENEL SEÇİM PLANLANIYOR

LDP 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı belirtildi.

Kyodo ajansının parti içi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, LDP genel başkanlığına seçilen Kişida Fumio, mecliste oylamaya girecek.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda Kişida'nın, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni kabinesini açıklayacak Kişida, mecliste ilk politika konuşmasını yapacak ve muhalefet partileri huzurunda soru-cevap oturumlarını gerçekleştirecek.

Kamu yayıncısı NHK'ya, göre milletvekillerinin 21 Ekim'de görev sürelerinin sona ermesini göz önünde bulunduran LDP seçim planlarını değiştirdi.

Buna göre, yeni başbakan 14 Ekim'de meclisi feshedecek ve 19 Ekim'de olağan genel seçim kampanyasını başlatacak. Olağan genel seçim 31 Ekim'de düzenlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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