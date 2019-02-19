Ocak ayında Dortmund’dan transfer edilen Shinji Kagawa, çıktığı ilk maçta 3 dakikada 2 gol atınca bir anda dünya basınının gündemine oturdu.

Japon oyuncu bu performansıyla taraftarın da sevgilisi oldu ve Siyah-Beyazlı tribünler, ‘Cilli bom bom’ şarkısını ona uyarladı. Japon basını da Beşiktaşlı taraftarların bu sevgi ve desteğini sayfalarına taşıyıp, “Beşiktaşlılar bu hafta sonu oynanacak derbide ilk 11’de yar alması beklenen Shinji Kagawa için beste yaptı. Onun da sahada bunun karşılığını vermek için iddialı açıklamaları oldu. Beşiktaş’a daha fazla katkı yapma konusunda söz verdi” yorumu yaptı.

YOİCHİ İZLEYECEK

Japon medyası derbide 11’de yer alması beklenen Kagawa’yı, Japonya Milli Takımı’nın yetkilisi Mori Yoichi’nin izleyeceğini bildirdi. Haberde, “Avrupa’ya gideceğini doğruladı ancak yer söylemedi” denildi.