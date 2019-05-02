Japonya'da hem tahtın yeni sahibi hem de ülkenin bir numaralı ismini taşıyacak otomobil değişti.

Öyle ki, ülkenin yeni İmparator'u Naruhito, Ekim ayında gerçekleştirilecek taç giyme töreninde bir Toyota Century convertible limuzin ile halkının karşısına çıkacak.

2017'deki Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtılan üçüncü nesil Century temel alınarak geliştirilen imparatorun otomobilinde, 5 litrelik V8 benzinli motor ile iki adet elektrikli motorun birleşimden oluşan hibrit bir üniteye yer verildiği açıklandı.

Kaynaklar, hibrit motor seçeneğinin 1997-2007 yılları arasında üretilen ikinci nesil Century'deki 5 litre V12 motordan sonra önemli bir değişiklik olduğunu kaydediyor.

ÖNCEKİ HÜKÜMDAR ROLLS-ROYCE KULLANMIŞTI

Yaklaşık 200 bin dolarlık fiyat etiketi bulunan Century, Japonya'nın dışında başka hiçbir ülkede 'satılamaması' ile biliniyor.

Japon kraliyet ailesi, 2006 yılından bu yana 4 adet modifiye edilmiş Century limuzinleri kullanıyor.

Yeni Century ise, Kraliyet'e ait bir önceki nesil Centuryler ile 40 yaşındaki Nissan Prince Royal limuzinin yerine geçecek.

Japonya'nın bir önceki imparatoru Akihito, 1990 yılındaki kendi taç giyme töreninde Rolls-Royce Corniche convertible kullanmıştı. Aynı otomobil, ülkenin yeni hükümdarı Naruhito'nun 1993 yılındaki düğününde de kraliyet ailesine eşlik etmişti.

ÖZELLİKLERİ HÜKÜMET BELİRLİYOR

Japonya'da kraliyet ailesinin kullanacağı otomobillere, bir süredir hükümet tarafından belirli şartlar getirilmiş durumda.

Buna göre, ailenin otomobilleri Japonya'da satılan bir otomobil temel alınarak geliştirilmek zorunda. Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olması istenen kraliyet otomobillerinin, piyasadaki en büyük boyutlu sedan olmasına şart koşuluyor.

Günlük kullanabilecek şekilde üretilen bu otomobillerin aynı zamanda çevreci olması da bekleniyor.

Öte yandan, imparator ve imparatoriçenin otomobilin içindeyken görülebilmesi isteniyor. Hükümetten yapılan açıklamada, tüm bu şartları sağlayabilen tek modelin Toyota'nın ürettiği Century olduğu belirtildi.