Jason Denayer, kulübüne resti çekti, transferde sona gelindi!

Galatasaray, transferde önemli bir adım daha atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Jason Denayer'de mutlu sona çok yakın... Yuto Nagatomo'nun bonservisini İtalyan kulübü Inter'den alan Galatasaray, bir diğer kiralık futbolcusu Jason Denayer'i de bitirme noktasına geldi