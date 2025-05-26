Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston yanlışlıkla telefon numarasını sosyal medyadan yayınladı - magazin haberleri

        Jennifer Aniston yanlışlıkla telefon numarasını sosyal medyadan yayınladı

        Jennifer Aniston, sosyal medyada köpeğinin fotoğrafını paylaşırken yanlışlıkla telefon numarasını gösterdi. Ünlü oyuncu, hayranlarının uyarısı üzerine fotoğrafı kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlışlıkla telefonunu yayınladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Aniston, sosyal medyada istemeden bazı kişisel bilgilerini paylaştı. 56 yaşındaki oyuncu, Instagram'da fotoğraf yayınlarken yanlışlıkla iletişim bilgilerini ifşa etti. Köpeğinin boynunda yer alan tasma etiketinde telefon numarası yazıyordu.

        Bu durumu fark eden bazı hayranları hemen ünlü oyuncuyu uyardı. Köpeğin etiketinde telefon numarası yazdığını söyleyen hayranları, "Belki silmek istersiniz" diye mesajlar yazdı.

        Aniston, hayranlarının uyarılarını dikkate aldı ve paylaştığı fotoğraf serisinden köpek fotoğrafını kaldırdı.

        Aniston'ın hayranlarının bu kadar endişelenmesinin sebebi, kısa süre önce ünlü oyuncunun evine bir yabancının girmeye çalışırken yakalanmasıydı.

        REKLAM

        Jimmy Wayne Carwyle adındaki 48 yaşındaki şüpheli, bu ayın başında Aniston'ın evinin bahçe kapısına otomobiliyle çarparak içeri girmek istemişti. Çıkarıldığı mahkemede, camekanın ardından çıplak bedeniyle görüntü veren ve etrafa tuhaf bakışlar atan kişinin yargılanmak için akıl sağlığının yerinde olmadığı geçtiğimiz günlerde tespit edildi. mahkeme, sanığın cezai yeterliliğinin tespiti için ikinci bir görüş daha talep etti. Ancak ikinci psikiyatrik muayenenin ne zaman olacağı bilinmiyor.

        Savcılar, Aniston'ın evine girmeye çalışan Carwyle'in, oyuncunun kapısına çarpma girişiminden önceki iki yıl boyunca sesli mesaj, e-posta ve sosyal medya mesajları yoluyla onu taciz ettiğini iddia ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Aniston
        #telefon numarası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu