Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini Jesse Sekidika kapattı. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Sekidika, takımının 6. golünü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Mücadeleye yedeklerde başlayan Sekidika, 84. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi. Nijeryalı futbolcu, ligde 11, kupada da 4 maçta görev aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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