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Gazetecilerin, “Talih kuşu size çıksa ne yaparsınız?’’ sorusuna güzel oyuncu, “Bu çekilişi biliyorum. Brezilya’da da var. Şimdi bilet alıyorum. Çekiliş bana çıksa muhtaç olan insanlara yardım ederim. Sonuçta paraya muhtaç bir sürü insan var. Elimden gelen yardımı yaparım” dedi.