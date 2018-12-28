Jessica May: Muhtaç insanlara yardım ederim

28.12.2018 - 09:12 | Güncelleme:

Brezilyalı Oyuncu Jessica May, önceki gece Bebek’te bir parti çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, bir milli piyangocudan bilet aldı

  • 1 Jessica May: Muhtaç insanlara yardım ederim - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sevilen oyuncu Jessica May, bir milli piyangocudan bilet aldı.

  • 2 Jessica May: Muhtaç insanlara yardım ederim - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin, “Talih kuşu size çıksa ne yaparsınız?’’ sorusuna güzel oyuncu, “Bu çekilişi biliyorum. Brezilya’da da var. Şimdi bilet alıyorum. Çekiliş bana çıksa muhtaç olan insanlara yardım ederim. Sonuçta paraya muhtaç bir sürü insan var. Elimden gelen yardımı yaparım” dedi.

  • 3 Jessica May: Muhtaç insanlara yardım ederim - Magazin haberleri
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    May'ın bu sözleri üzerine çevredeki vatandaşlar güzel oyuncu için, "Helal olsun!" demekten kendilerini alamadı.

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  • 41 Jessica May: Muhtaç insanlara yardım ederim - Magazin haberleri
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