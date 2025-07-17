Jhon Duran sahaya indi
Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.
Giriş: 17.07.2025 - 19:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:37
Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran, dün akşam Sarı Lacivertlilerin Portekiz’deki kampına katılarak ilk bireysel antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, antrenmana çıktı.
İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.
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