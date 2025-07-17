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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jhon Duran sahaya indi - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran sahaya indi

        Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:37
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        Jhon Duran sahaya indi!
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        Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran, dün akşam Sarı Lacivertlilerin Portekiz’deki kampına katılarak ilk bireysel antrenmanını gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, antrenmana çıktı.

        İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

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