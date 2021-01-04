Trabzonspor'un 36 yaşındaki Portekizli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesaj veda sinyali olarak yorumlandı.

Joao Pereira'nın Twitter'dan paylaştığı metin şöyle:

"Tam 4 yıl önce bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

Joao Pereira'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.