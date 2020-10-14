Joao Pereira: Sporting Lizbon'dan ayrılmak istemedim

Trabzonspor'un 36 yaşındaki savunma oyuncusu Joao Pereira, Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Türkiye’de Portekiz’de alamayacağım maaşı alıyorum. Ama Sporting’den asla ayrılmak istemedim. Bunu yakın çevrem ve kulübün içindekiler de biliyor. O günkü şartlarda ayrılmaya mecbur kaldım. Şu anda Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Buraya da alıştım." dedi.