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        Haberler Spor Futbol Fransa Jonathan David'den Lille'e veda! - Futbol Haberleri

        Jonathan David'den Lille'e veda!

        Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Jonathan David, sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:54
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        Jonathan David'den Lille kararı!
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        Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'de forma giyen Jonathan David, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

        Bu sezon 48 maça çıkan Jonathan David, 25 gol - 12 asistlik performans gösterdi.

        25 yaşındaki Kanadalı santrfor, 2020-21 sezonunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la birlikte Ligue 1'de şampiyon olmuştu.

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