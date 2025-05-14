Jonathan David'den Lille'e veda!
Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Jonathan David, sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağını açıkladı.
Giriş: 14.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:54
Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'de forma giyen Jonathan David, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Bu sezon 48 maça çıkan Jonathan David, 25 gol - 12 asistlik performans gösterdi.
25 yaşındaki Kanadalı santrfor, 2020-21 sezonunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la birlikte Ligue 1'de şampiyon olmuştu.
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