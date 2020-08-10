Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün gündeminde olan Jose Sosa'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Sosa’nın şartlarını menajerinden öğrenen ve düşünmeye geçen Fenerbahçe, mali konularda anlaşma sağlanırsa bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaş istediği belirtildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ile Sosa’nın menajerinin bir araya gelerek son pürüzleri gidermeye çalışacakları ifade edildi.

Kariyerini İstanbul’da sürdürmek isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.

Geride kalan sezonda bordo-mavili formayla 42 maça çıkan Jose Sosa, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.