Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!

Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.

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Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."