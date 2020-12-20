Atalanta, Serie A'nn 13. haftasında Roma'yı konuk ederken ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Geceye ise Josip Ilicic damga vurdu.

Mücadelenin 3. dakikasında Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 geriye düşen Atalanta devre arasında soyunma odasına da bu skorla gitti. Oyuna 46. dakikada dahil olan Josip Ilicic maçın gidişatını değiştirdi!

Atılan iki golün hazırlayıcısı olan 32 yaşındaki yıldız 85. dakikada ise kendisi sahne aldı ve skoru 4-1'e taşıyan golü kaydetti. Serie A'da tam 294 gündür gol katkısı yapmayan Ilicic bu mücadelede ise takımını sırtladı ve 3 puanı getirdi.