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HaberlerKripto ParaSON DAKİKA! JPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı: Uzak durun -Kripto para haberleri
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JPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı: 'Uzak durun'

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtlayan Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirterek, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi

SON DAKİKA! JPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı: Uzak durun -Kripto para haberleri
JPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı
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HABERTURK.COM

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, geçmişteki görüşlerinin değişmediğini ve yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

27 Mayıs'ta ABD Mali Hizmetler Meclisi tarafından düzenlenen sanal bir oturumda açıklamalarda bulunan Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirterek, açıklamalarının, “varlıklar tarafından desteklenen” blockchainler veya stablecoin’ler için değil, yalnızca kripto para birimleri için geçerli olduğunu vurguladı.

Moneycontrol News'in haberine göre, konuya dair açıklamalarını, Ohio Temsilcisi Warren Davidson tarafından sorulan bir soruya karşılık yapan Dimon, görüşünün JPMorgan’ın müşterilerini yansıtmadığının da altını çizdi.

'PARA VE ALTIN GİBİ DEĞİL'

JPMorgan CEO’su Dimon, firmanın, Bitcoin’i 'güvenli' bir şekilde kullanılabilir hale getirmesi gerekip gerekmediğini tartıştığını belirterek, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Söylediklerim müşterilerin istemediği anlamına gelmiyor. Bu, bir firmayı nasıl yürütmeniz gerektiğiyle ilgilidir. Esrar kullanmıyorum, ancak ulusal olarak yasal hale getirirseniz, bizimkileri satmaktan alıkoymayacağım" dedi.

Kripto ticaretinde daha katı kuralları savunan Dimon, "Biraz geç ve yetersiz olan düzenleyicilerin, geleceğe, sipariş akışı için ödemeye, yüksek frekanslı ticarete, kripto para birimine daha fazla dikkat etmesi ve çevresinde yasal, düzenleyici bir çerçeve oluşturması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Konuşmasında kripto para birimlerini geleneksel varlıklarla da karşılaştıran Dimon, "Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.

KONGRE'DE SORULARI YANITLADILAR

ABD’nin en büyük bankalarının genel müdürleri, Kongre’nin önüne çıktılar ve salgından etkilenen ipotek sahiplerine hükümet yardımının bu yaz sona ermesinden, enflasyona ve Amerikalıları evlerinde tutma planlarına kadar çeşitli sorularla karşı karşıya kaldılar.

Duruşmaya Dimon dışında Goldman Sachs’tan David Solomon, Bank of America’dan Brian Moynihan ve Citigroup’tan Jane Fraser da katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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