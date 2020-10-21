Julian Nagelsmann: Kazanmayı hak ettik

RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Kazanmayı hak ettiklerini belirten genç çalıştırıcı "Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı. 2. yarıda 3-4 iyi kontra atak geliştirdik, 3. golü atabilirdik. Savunma yaptığımızda da iyi savunma yaptık." dedi.

İyi oynamadan kazanmanın da önemli olduğunu söyleyen Nagelsmann, "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.