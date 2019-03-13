Savunma hattında çok yaşlı oyunculara sahip olan Juventus önümzdeki sezon yenilenmeye gitmenin planlarını yapıyor.

Alanyaspor'da gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig otoriterlerden tam not alan genç yıldız aynı dönem içerisinde Sassuolo'ya transfer oldu.

Sassuola'ya geldiği ilk 2 hafta oynamayan Merih, son haftalarda forma giydiği maçlarda etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

Sassuola'ya gelmeden önce İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'unda Merih'i istediği fakat Sassuola'nın hızlı davranması sonucu Merih'i kadrosuna kattığı yönündeydi.

Yer alan bir diğer haberde ise, Juventus'un genç oyuncuyu kaçırmayıp Sassuolo'ya iyi bir teklif yapacağını iddia ediyor.