A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kaan Ayhan için yeni iddialar geliyor. Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kaan'la ilgili Bild'de bir haber yayınlandı.

Habere göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ve Mönchengladbach, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için harekete geçti. 2021'de sözleşmesi bitecek oyuncu için kulübü Fortuna Düsseldorf'un 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

24 yaşındaki futbolcu hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabiliyor. Kaan, A Milli Takım formasını 21 kez giydi.