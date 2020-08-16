İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Sassuolo, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ı transfer etti. Sassuolo Kulübü, 25 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Başarılı savunmacının adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

BONSERVİS BEDELİ 2,5 MİLYON EURO

Kulüpten transfer maliyetiyle ilgili açıklama yapılmasa da İtalya basınında bonservis bedeli olarak 2,5 milyon Euro ödendiği öne sürüldü.

Kariyerine Schalke 04'te başlayan Kaan Ayhan, kısa süre Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu. Stoper ve sağ bekte görev yapan milli futbolcu, geçen sezon Fortuna Düsseldorf'ta 34 maça çıkarak 2 gol atmıştı.

SASSUOLO İLE DÜSSELDORF ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Kaan Ayhan'ın, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmemiş ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etmişti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye vermişti.