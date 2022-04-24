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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün çocukları İlayda, Hakan ve Volkan ile Nişantaşı'ndaydı. Kızı ve oğullarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren Tangöze'nin o anları objektiflere yansıdı

HABERTURK.COM
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kaan Tangöze, geçtiğimiz gün çocuları İlayda, Hakan ve Volkan ile Nişantaşı'ndaki bir AVM'de 'Kirpi Sonic 2' adlı sinema filmini izlemeye gitti.
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    Çocuklarının bir dediğini iki etmeyen Tangöze, film öncesi patlaşmış mısır ve meyve suyu aldı.
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    İLAYDA, BABASININ YANINDAN AYRILMADI

    Filmi izleyeceği için heyecanlı olan İlayda ise babasının yanından bir an olsun ayrılmadı.
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    48 yaşındaki Tangöze, kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ettikten sonra salona girdi.
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNE KATILMAMIŞTI

    Öte yandan 6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze'nin oğlu Hakan, geçtiğimiz yıl eylül ayında 11. yaşına girmişti. Piriler, oğlunun arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etmişti. Kaan Tangöze, konser maratonu nedeniyle oğlunun yaş günü partisine katılamamıştı.
  • Kaan Tangöze çocuklarıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

    İKİNCİ KEZ EVLENDİ

    Kaan Tangöze, 2018 yılında o dönem 5 aylık hamile olan şarkıcı Kıvılcum Ural ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İlayda adında bir kızı bulunuyor.

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