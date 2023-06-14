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Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı kalın

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin bir numaralı tercihi kinoa ile muhteşem bir salata tarifi yapmaya ne dersiniz? İşte hem kilo verdiren hem de sağlık açısından oldukça faydalı olan kinoa salatası tarifi…

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  • Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin

    Son dönemlerde faydalı tohumların önemi çok daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Diyet dönemlerinde uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder. Bu da kabızlığı önlemek için gerekli olan tüm mineralleri içerisinde barındırdığı anlamına geliyor. İşte hem sağlıklı hem de tok tutarak zayıflamaya yardımcı muhteşem kinoa salatası tarifi...
  • Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin

    KİNOA SALATASI TARİFİ

    Kinoayı nasıl tüketeceğinizi bilemiyorsanız bu salata tarifini deneyebilirsiniz. Doyurucu bu salatanın lezzetini de seveceksiniz.
  • Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin

    Malzemeler

    12 bardak su

    1,5 bardak kinoa

    4 adet kornişon turşu

    1 küçük kırmızı soğan

    1 büyük kırmızı domates

    1 demet maydanoz

    Yarım demet nane

    Yarım bardak zeytinyağı

    ¼ bardak sirke

    1 limonun suyu

    1 tatlı kaşığı tuz

    2/4 tatlı kaşığı karabiber

    1 avokado
  • Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin

    Hazırlanışı

    Kinoayı yarım saat soğuk suda bekletip ovalayarak yıkadıktan sonra büyük bir tencereye alın. 12 bardak suyu koyun, bir kez karıştırıp kaynatın.

    Orta ateşte kapağını kapatmadan 12 dakika kadar pişirin. Daha sonra süzün ve soğuk suyla yıkayın.
  • Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin

    Suyunu iyice süzdüğünüz kinoayı büyük bir kaba alın. Minik minik doğradığınız kornişonu, soğanı, domatesi, incecik kıydığınız maydanozu ve naneyi zeytinyağı, sirke ve limon suyuyla karıştırın. Tuzu ve karabiberi de ekleyin.

    Minik minik doğradığınız avokadoyu da ilave edin. Salatanız hazır. Afiyet olsun

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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