Nohut, düzenli ve dengeli olarak tüketildiğinde çeşitli kronik hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olacak besin değerleri içerir. Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenler için muhteşem bir protein kaynağıdır. Zengin ve faydalı vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, beyindeki sinir sisteminin sorunsuz işlemesine yardımcı olan kolin de içerir. Lif açısından da oldukça zengin olan nohut kilo vermek isteyenler için muhteşem bir besindir. Peki, yeşilliklerle kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir nohut salatasına ne dersiniz? Vitamin deposu bu nohutlu yaz salatası hem doyurucu hem çok sağlıklı! İşte nohut salatası tarifi…