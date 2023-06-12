Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İştahı azaltarak kilo verdiriyor! Hem doyurucu hem de sağlıklı tam bir yaz salatası tarifi

Zengin protein ve lif içeren nohut sindirimi hızlandırır ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca iştahı azaltarak kilo vermeye de yardımcı olur. Bu nedenle eğer kilo vermek istiyorsanız nohutu mutlaka öğünlerinize eklemelisiniz. Üstelik içine koyacağınız bol yeşillik ile muhteşem bir öğün sizi bekliyor. İşte nohutlu yaz salatası tarifi…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İştahı azaltarak kilo verdiriyor! Hem doyurucu hem de sağlıklı tam bir yaz salatası tarifi

    Nohut, düzenli ve dengeli olarak tüketildiğinde çeşitli kronik hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olacak besin değerleri içerir. Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenler için muhteşem bir protein kaynağıdır. Zengin ve faydalı vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, beyindeki sinir sisteminin sorunsuz işlemesine yardımcı olan kolin de içerir. Lif açısından da oldukça zengin olan nohut kilo vermek isteyenler için muhteşem bir besindir.  Peki, yeşilliklerle kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir nohut salatasına ne dersiniz? Vitamin deposu bu nohutlu yaz salatası hem doyurucu hem çok sağlıklı! İşte nohut salatası tarifi
  • İştahı azaltarak kilo verdiriyor! Hem doyurucu hem de sağlıklı tam bir yaz salatası tarifi

    NOHUT SALATASI TARİFİ

    Malzemeler:

    2 su bardağı haşlanmış nohut

    4 adet salatalık turşusu

    2 adet közlenmiş kapya biber

    Çeyrek demet maydanoz

    Çeyrek demet dereotu

    4-5 dal taze nane

    3 dal taze soğan

    Tuz

    Nar ekşisi (nar ekişili sos olmamasına dikkat! Limon da kullanılabilir.)

    Zeytinyağı
  • İştahı azaltarak kilo verdiriyor! Hem doyurucu hem de sağlıklı tam bir yaz salatası tarifi

    Nohut salatası nasıl yapılır?

    Haşlanmış nohutları süzüp derin bir kaseye alın.

    Küçük küçük doğradığınız turşu ve közlenmiş biberleri kaseye ilave edin.

    Maydanoz, taze soğan, dereotu ve naneyi ince ince kıyın ve ekleyin.
  • İştahı azaltarak kilo verdiriyor! Hem doyurucu hem de sağlıklı tam bir yaz salatası tarifi

    Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu (turşu olduğu için çok az tuz ilave edin) küçük bir kasede çırpın ve salataya ekleyip karıştırın.

    1 saat buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.