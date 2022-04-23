Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinden oluşan bando, 23 Nisan'da Kozyatağı'nda tur attı.

KADIKÖY SOKAKLARINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Vatandaşlar evlerinden ve cadde kenarından bandoya sevgi gösterilerinde bulunurken, semtte yaşayan birçok çocuğun bandoya eşlik etmesiyle renkli görüntüler yaşandı.

Bandonun Kozyatağı semtini turlamasının ardından okul girişinde coşkulu bir tören gerçekleşti.

Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği organizasyonda okulda bulunan 16 sınıf, ayrı ayrı gösterilerde bulundu.

30 Ağustos İlkokulu Müdürü Şahin Civil, törende yaptığı konuşmada, "Bu çocukların hepsi bir hazine. Okulumuzun bu organizasyonunda çocuklarımız, bir kez daha vatan ve bayrak sevgisini gözler önüne serdiler. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu günde birlik beraberliğimizi pekiştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.