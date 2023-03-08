Raporda, maktul Yusuf Aktaş'ın ise yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarına kullanmaması ve trafiğin yoğun olduğu yolda kendi can güvenliğini sağlamadan, dikkatsizce yola girdiği ve yürüdüğü bu nedenle de maktulün de sanık ile aynı derecede "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.