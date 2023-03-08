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Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

İstanbul Kadıköy'de otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan sanık Alp Endersoy hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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AA
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Yusuf Aktaş'ın 25 Aralık 2022 tarihinde Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Plaj Yolu Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucunda öldüğü anlatıldı.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Alp Endersoy, yaklaşık 65 kilometre hızla ilerlediği sırada bir şahsın koşarak yola atladığını savunarak, frene bastığını fakat yerlerin ıslak olması nedeniyle kullandığı aracın kayıp maktule çarptığını öne sürdü.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SANIK VE MAKTUL ASLİ KUSURLU

    Olayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda ise sanık Endersoy'un, havanın yağışlı, zemininin ıslak ve nemli oluşunun kendisinin yol içerisinde zorlayacak durum olabileceğini göz önüne alarak seyretmesi gerektiği halde gerekli dikkat ve özeni göstermediği vurgulandı.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    Sanığın olay yerinde durmadığı ve durumu yetkililere bildirmediğine vurgu yapılan raporda, sanığın "asli kusurlu" olduğu belirtildi.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    Raporda, maktul Yusuf Aktaş'ın ise yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarına kullanmaması ve trafiğin yoğun olduğu yolda kendi can güvenliğini sağlamadan, dikkatsizce yola girdiği ve yürüdüğü bu nedenle de maktulün de sanık ile aynı derecede "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    İddianamede bu kapsamda, tutuklu sanık Alp Endersoy’un "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    Sanık Endersoy'un ceza alması halinde TCK'nın 53/6 maddesi gereğince avukatlık mesleğini 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla yapmasının yasaklanmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
  • Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

    Sanık Endersoy'un ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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