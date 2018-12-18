Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Ülker Stadı'na akın ederken mücadele öncesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bir taraftarın yaralandığı öğrenildi.



HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maraton üst tribününde bulunan sarı-lacivertli taraftarın giriş kapısının üstünden koridora düştüğü ve yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralı taraftarı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürdüğü kaydedildi.

Yaralanan taraftarın arkadaşları da hastaneye giderek arkadaşlarına destek oldu.

BAŞKAN KOÇ'TAN YARALI TARAFTARA ZİYARET

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ergen'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

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