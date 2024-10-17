Kadın doktora kabusu yaşattılar: Dehşete kapıldım
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Dr. İrem Sarıkaya, iki kadın hasta yakını tarafından önce sözlü tacize maruz kaldı, sonra da şiddete uğradı. Kafa travması geçiren Dr. İrem Sarıkaya, "Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu. Gerçekten dehşete kapıldım. Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı" dedi.
Gaziemir'deki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını ile acil servis doktoru İrem Sarıkaya arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, "Beyaz Kod" verdi. Bunun üzerine iki kadın hastaneden ayrıldı.
Bir süre sonra hastaneye tekrar gelen kadınlar koridorda doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı.
Y.A. ve S.Ç, yeniden tartıştıkları doktor Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolunan genç doktor, bu kişilerden şikayetçi oldu.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklandı, S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"KAFAMI YERE VURDUM, YERLERDE SÜRÜKLENDİM, YÜZÜM TIRMALANDI"
Rapor alan doktor İrem Sarıkaya, korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü belirterek, "Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları. Farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için 'beyaz kod' verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları. Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu. Yani iki üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten" dedi.
"KADIN TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRMAM ÇOK ACI"
İki kadın tarafından şiddete uğramanın kendisini ayrıca üzdüğünü anlatan Doktor Sarıkaya, "Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı. Hem bir kadın hem bir doktor olarak bunu yaşamış olmak gerçekten çok acı verici. Avukatım tarafından aktarılan bilgiye göre, fiziksel şiddeti bana direkt olarak uygulayan kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine alınmış. Diğer şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış" ifadelerine yer verdi.