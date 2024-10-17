Kadın doktora kabusu yaşattılar: Dehşete kapıldım

"KAFAMI YERE VURDUM, YERLERDE SÜRÜKLENDİM, YÜZÜM TIRMALANDI"

Rapor alan doktor İrem Sarıkaya, korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü belirterek, "Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları. Farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için 'beyaz kod' verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları. Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu. Yani iki üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten" dedi.