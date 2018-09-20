Kadın'ın sezon finalinde etkileyici anlar yaşanırken, Sarp ile Doruk karşılaşması tüm sezona damga vurmuştu. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Doruk Bahar'a babasını gördüğünü haber veriyor. Sarp'ta bu karşılaşmadan bir hayli etkilenmiş. Çünkü Sarp da Bahar ile çocukların mezarını kazıyor. Kadın'da gerçekler ortaya çıkacak mı? Kadın yeni sezon bölümleri ne zaman başlıyor?

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadın dizisinin yayınlandığı kanaldan henüz dizinin 2. sezona başlayacağı tarih açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

KADIN DİZİSİ 2. SEZON FRAGMANI

KADIN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Ayça Erturan

Ece Özdikici

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Devrim Özder Akın

Kübra Süzgün

Ali Semi Sefil

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