Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi...
Kadın dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı izleyenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon oldukça ilgi gören dizi yaptığı sezon finaliyle de izleyicilerini heyecanlandırmayı başardı. Peki, Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi...
20.09.2018 - 17:37 | Güncelleme:
Kadın'ın sezon finalinde etkileyici anlar yaşanırken, Sarp ile Doruk karşılaşması tüm sezona damga vurmuştu. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Doruk Bahar'a babasını gördüğünü haber veriyor. Sarp'ta bu karşılaşmadan bir hayli etkilenmiş. Çünkü Sarp da Bahar ile çocukların mezarını kazıyor. Kadın'da gerçekler ortaya çıkacak mı? Kadın yeni sezon bölümleri ne zaman başlıyor?
Kadın dizisinin yayınlandığı kanaldan henüz dizinin 2. sezona başlayacağı tarih açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.
KADIN DİZİSİ 2. SEZON FRAGMANI
KADIN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.
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Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın dizisi yeni sezon fragmanı ve yeni sezon tarihi... - Son Dakika Haberler/kadin-yeni-sezon-ne-zaman-baslayacak-kadin-dizisi-yeni-sezon-fragmani-ve-yeni-sezon-tarihi-21495012149501
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