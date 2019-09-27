Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Herbalife Nutrition Türkiye arasısında Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacak.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.
Wyndham Grand İstanbul Levent'te 2 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek sözleşme törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal katılacak.
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