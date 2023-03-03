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Kadınlar Günü'ne özel bir çalışma

Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı

Kadınlar Günü'ne özel bir çalışma
HABERTURK.COM

Belgeselleriyle yakından tanınan ‘Bir Yudum İnsan’ serilerinin yönetmeni Nebil Özgentürk, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı.
Hazırlıkları aylar süren ve çekimleri Afyon yolu üzerinde Kula’da gerçekleştirilen şiir-klip
projesi 7 Mart Salı günü itibariyle tüm mecralarda yerini alacak.

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ’un sesiyle, Meltem Cumbul, Salih Kalyon,
Hakan Bilgin ve Onur Akın’ın oyunculuk performansıyla yer aldığı özel şiir-klip projesinden
tanıtım videoları yayınlandı.

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