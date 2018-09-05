Kadınların güçlü önsezileri, sorumluluk duyguları, birçok işi bir arada yapabilmeleri, kolay iletişim kurabilmeleri ve sabırlı olmaları iş yaşamında büyük avantaj sağlarken, kadının çalışma hayatındaki yerine baktığımızda araştırmalar hiç de iç açıcı görünmüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Tek Bakışta Devlet 2017” raporuna göre Türkiye, kadınların iş gücüne yüzde 33,8’lik katılım oranıyla OECD’ye üye ülkelerin genel ortalamasında sonuncu sırada yer aldı. Türkiye’de çalışma yaşındaki 30 milyon kadından sadece 10,5 milyonu iş gücüne katılıyor. Kadınların iş gücüne katılım oranının OECD’ye üye ülkelerin genel ortalaması olan yüzde 63 seviyesine ulaşması için, Türkiye’de 8,5 milyon kadının daha iş gücüne dâhil edilmesi gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl hazırladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun 2017 verilerine göre cinsiyet eşitsizliği uçurumunun kapanması beklenmesine rağmen, bu makasın açıldığı gözleniyor.

Türkiye, raporda 144 ülke arasında genel ortalamada 131. sırada yer alıyor. TÜİK 2018 Mayıs verilerine göre ise Türkiye’de 3 milyon 136 bin kişi işsiz. Bu sayının 1 milyon 305 binini kadınlar oluşturuyor. 18 yaş üstü 28,4 milyon kişinin istihdam pazarına dahil olmaması ve buradaki kadın rakamının da 20 milyon olması diğer bir çarpıcı veri olarak öne çıkıyor.Kadınların istihdamda bu kadar az yer edinmesinde uygun iş bulamamak, evlilik nedeniyle eşin çalışmaya karşı sıcak bakmaması, çocuk sahibi olmak gibi birçok neden sıralamak mümkün. Hamilelik sırasında işine ara veren, anne olduktan sonra da işi bırakan kadınların %60’ı işe geri dönme hayalleri kuruyor. TÜRKONFED 3. İş Dünyası Kadın Raporu’na göre 1,3 milyon kadın sadece çocuk bakımı nedeniyle iş gücüne katılamıyor. İşte Pariyer.com iki çocuk annesi genç girişimci Meryem Bozkurt Sıtkı tarafından böyle bir hayalle Ağustos 2017 yılında kuruldu. Birinci yaşını kutlayan Pariyer.com, yarı zamanlı, serbest ve dönemsel çalışan ihtiyacını karşılayarak işveren ile iş arayanları aynı platformda buluşturan, başta kadınlar olmak üzere, öğrenci, engelli ve emeklilere iş fırsatları sunan kendi alanında Türkiye’nin ilk ve tek online hizmet pazaryeri.

Yazılım Mühendisi ilanına, satış danışmanı veya ses teknisyeni başvurabiliyor…



Yazı zamanlı çalışarak kendine, evine ve çocuklarına zaman ayırmak isteyen kadınları tek bir çatı altında toplayıp iş verenle buluşturan Pariyer.com kurucusu Meryem Bozkurt Sıtkı, girişimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bizim platformumuzda sadece kadınlar değil engelliler, emekliler ve öğrenciler de yarı zamanlı veya proje bazlı iş imkanları bulabiliyor. Pariyer.com, 12 ay gibi kısa bir sürede 81 ilden 25 bin üyeye ulaştı. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişimimiz, İstanbul ve diğer illerdeki üniversitelerin de katkısıyla öğrenciler için yepyeni bir iş bulma platformu oldu. Bir yıl içerisinde kadın ve engellilere yönelik birçok dernekle iş birliği yaptık, Türkiye genelinde 3 bine yakın iş ilanı ve 4880 iş talebi yayınladık. Günümüzde şirketlerin iş başvurusu alma noktasında bir sıkıntısı yok. Buradaki problem beş kişilik pozisyon için başvuran yüzlerce CV’yi inceleyerek ön elemeyi gerçekleştirmekte. Başvuru ön elemesi çoğu iş yerinde İnsan Kaynakları departmanı tarafından yapılırken, küçük işletmelerde daha da atıl şekilde ilerliyor ve ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. İşte Pariyer.com bu ön elemeleri kendisi tamamlayarak firmaların zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor. Hedefimiz, büyük-küçük ölçekli şirket demeden tüm sektörlerde daha çok kadın, öğrenci, engelli ve emekliye iş fırsatı yaratarak istihdama katkı sağlamak.”

Uygun ücret tarifesi ile fark yaratıyor



Platform yepyeni ara yüzüyle yeni yaşında ücretli sisteme geçti. Uygun ücret tarifesi ile Türkiye’de bir ilk olmaya hazırlanan Pariyer.com, işverenin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine olanak tanıyor. Mevcut iş bulma sitelerinde ilan ücret fiyatları “yarı zamanlı” ve “tam zamanlı” olarak ayrılmıyor. Dönemsel ve yarı zamanlı bir projede çalışacak kişilerin, diğer yanda yıllarca istihdam edinme amaçlı alınacak çalışanlarla bir ayrımın yapılmadan ilanın ücretlendirilmesi, işveren için maliyetleri kayda değer oranda artırıyor. Pariyer.com yarı zamanlı çalışanlara özel ilan ücret tarifesiyle, dijital dünyada henüz yerini almamış, kapı ilanı ya da tanıdık aracılığıyla çalışan arayanlara destek olmayı, ayrıca izinsiz ve güven vermeyen iş bulma firmalarının önüne geçerek teknolojiyi ön plana çıkarmayı hedefliyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde hayat bulan Pariyer.com, ‘TİM-TEB Girişim Evi’nin de desteğini alarak yoluna devam ederken, milyonlarca iş arayan insana umut kaynağı oluyor.

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