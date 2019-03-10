Konyaspor karşısında Beşiktaş'a son dakikada galibiyeti getiren Shinji Kagawa, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Japon futbolcu, "Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim, son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu. Umarım goller atmaya devam ederim" ifadelerini kullandı.

"JAPON TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Kagawa, Japon taraftarların maçlara gelmesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Japon taraftarlar her zaman bana destek veriyor, onlara teşekkür ediyorum. Milli ara öncesinde bir maçımız daha var, o maçı da kazanmamız gerekiyor. O maçı da birlikte kazanalım."