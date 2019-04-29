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Kagawa'dan Nagatomo'ya derbi mesajı!

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, haftaya oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, kendisine rakip olacak vatandaşı Yuto Nagatomo'ya mesaj verip "Galatasaray maçı çok zor geçecek. Haftaya takım halinde savaşacağız. Nagatomo ile ilk kez resmi bir maçta rakip olacağız. Başka takımların oyuncusuyuz. Sahaya çıktığımızda işler değişir. Maçın ardından tekrar sarılırız ama maç içinde hata yapma şansımız yok" ifadelerini kullandı

Beşiktaş

Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluk iddiasını artıran Beşiktaş'ta Shinji Kagawa açıklamalarda bulundu. Ülke basınına konuşan Japon yıldız, dünkü asisti ve Galatasaray maçı ile ilgili "Son birkaç maçtır skora katkı sağlayamıyordum. Yaptığım asist o yüzden iyi oldu. Sonraki haftalarda devamını da getirmek istiyorum. Sürekli takıma skor katkısı sağlamak amacındayım. Son haftalarda 90 dakika takımda kalamıyorum ama takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Galatasaray maçı çok zor geçecek. Haftaya takım halinde savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"NAGATOMO İLE İLK KEZ..."

Kagawa, Galatasaray'da ter döken vatandaşı Yuto Nagatomo'ya da mesaj vererek sözlerini şöyle noktaladı: "Nagatomo ile ilk kez resmi bir maçta rakip olacağız. Başka takımların oyuncusuyuz. Sahaya çıktığımızda işler değişir. Maçın ardından tekrar sarılırız ama maç içinde hata yapma şansımız yok. 45, 60, 70 dakika ne kadar oynarsam fark etmez kazanmak için oynayacağım. Şampiyon olmak istiyorsak kazanmak zorundayız."

 

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