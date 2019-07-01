Kagawa kafaları karıştırdı

Beşiktaş’ta transfer çalışmalarının bu hafta hız kazanması bekleniyor.

Başkan Fikret Orman, geçen sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan Shinji Kagawa’yı takımda görmek istediğini ancak Japon yıldızın İspanya hayali olduğunu açıklamıştı.

İspanya Ligi ekipleriyle temaslarına devam eden Kagawa’nın henüz resmi bir teklif almadığı öğrenildi.

Japon futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Tecrübeli oyuncunun kartal pozu vermesi, 'Beşiktaş’a geri dönüyor' yorumlarını gündeme getirdi.

Yönetim, Shinji Kagawa’nın La Liga’da istediği şartları bulamaması halinde yıldız futbolcuyla yeniden masaya oturacak.