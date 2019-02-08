Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, beIN Sports Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Futbolu çok sevdiğini belirten Kagawa, “Futbolcu olmasaydım futbolcu olmayı düşünürdüm. Futboldan başka bir şey düşünemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş'tan teklif alıyordum zaten. Beni ne kadar istediklerini hissettiriyorlardı. Bana çok sıcak geldi. Gelmeden önce Beşiktaş hakkında çok bilgi aldım” dedi.

Kagawa şöyle devam etti: “Bugünlere gelmemde Klopp'un büyük payı var. Nuri Şahin'in de bana büyük yardımları oldu. Geldiğim günden beri Beşiktaş taraftarlarının isteğini hissettim. Beşiktaş'ın Japonya'da da taraftarı olmasını istiyorum. İlk maçım deplasmandaydı. Beşiktaş ile çok ateşli bir başlangıç yaptım. Umarım devamı da aynı şekilde gelir. Bir an önce Cumartesi'nin gelmesini ve stadımızda maça çıkmak istiyorum. Umarım ilk 11'de şans bulurum.”