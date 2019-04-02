Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa için transfer iddiası ortaya atıldı.

Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'un 12,5 milyon Euro istediği ve oyuncuyu satış listesine koyacağı öne sürüldü. Beşiktaş'ın da bonservisini almak istediği futbolcuya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Bayer Leverkusen talip oldu. TMW'de yer alan habere göre, Kagawa'nın 12,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satış listesine konulabileceği belirtildi.

MALİYETİ YÜKSEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde, “Kagawa ve Ljajic... Önemli olan onların bizden bizim onlardan memnun olmamız. Şu ana kadar ben de taraftarlarımız da memnun. Ama bir gerçek var ki önümüzdeki sene Beşiktaş futbol takımının maliyetleri ve kadrosu daralacak. Ekonomik sıkıntılarımız var. Piyasalar da öyle. Düzelme süreci içerisindeyiz. Anlatıyoruz ama

dinlemiyorsunuz” ifadelerini kullanarak oyuncunun maliyetine dikkat çekmişti.