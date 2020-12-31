Baba ve oğlu 1 gün arayla! Kahreden haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemKAHREDEN HABER! Son dakika... Baba ve oğlu 1 gün arayla 'korona'dan öldü! - Haberler
ABONE OL

Baba ve oğlu 1 gün arayla! Kahreden haber!

Kocaeli’de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi. Süzer ailesi gözyaşlarına boğuldu

KAHREDEN HABER! Son dakika... Baba ve oğlu 1 gün arayla 'korona'dan öldü! - Haberler
Baba ve oğlu 1 gün arayla! Kahreden haber!
0:00 / 0:00
İHA

Kocaeli'nde edinilen bilgilere göre, eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer, korona virüs sebebi ile tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ARDINDAN CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Süleyman Süzer’in ölümünün ardından babası Osman Süzer de korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir haftadır tedavi gören Osman Süzer korona virüse yenik düştü. Osman Süzer’in Bağçesme Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Peş peşe gelen acı haberler Süzer ailesi gözyaşlarına boğuldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ceylan katilleri suçüstü yakalandı
GÜNDEMCeylan katilleri suçüstü yakalandı
Noel Baba kimdir? Noel Baba mitolojisi
GÜNDEMNoel Baba kimdir?
İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması
1 dakikada 2020
GÜNDEM1 dakikada 2020
Ödünç para yardımı başvuru nasıl yapılır? 5 bin-10 bin TL ödünç para yardımı başvuru formu ekranı
GÜNDEMÖdünç para yardımı başvuru nasıl yapılır?
Batman'da C4 patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEMBatman'da C4 patlayıcı ele geçirildi
2021 öğretmen atamaları ne zaman? MEB öğretmen atama takvimi yayınlanacak mı?
GÜNDEM2021 öğretmen atamaları ne zaman?
İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması - Haberler
GÜNDEMİçişleri'nden cuma namazı açıklaması
Son dakika haberleri: Ömür boyu hapsi istenen sanık: Birini vurdum ama kim bilmiyorum
GÜNDEM"Birini vurdum ama kim bilmiyorum"
1 Ocak Yılbaşı yasağında bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın (1 Ocak) bankalar açık mı, çalışacak mı?
GÜNDEM1 Ocak Yılbaşı yasağında bankalar açık mı, kapalı mı? ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X