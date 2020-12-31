KAHREDEN HABER! Son dakika... Baba ve oğlu 1 gün arayla 'korona'dan öldü! - Haberler

Baba ve oğlu 1 gün arayla! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nde edinilen bilgilere göre, eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer, korona virüs sebebi ile tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ARDINDAN CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre Süleyman Süzer’in ölümünün ardından babası Osman Süzer de korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir haftadır tedavi gören Osman Süzer korona virüse yenik düştü. Osman Süzer’in Bağçesme Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Peş peşe gelen acı haberler Süzer ailesi gözyaşlarına boğuldu.