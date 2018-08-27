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Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor

Rus silah üreticisi Kalaşnikof, elektrikli otomobil işine giriyor. Şirket, 1970'lerin bir otomobil modelinden ilham alarak geliştirdiği ve CV-1 adını verdiği elektrikli aracını tanıttı.

27.08.2018 - 10:32 | Güncelleme:

İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından dünyaya tanıtılan AK-47’nin tasarımcısı olan Kalaşnikof şirketi, otomobil devlerinin son dinemdeki en önemli ilgi alanı elektrikli otomobiller piyasasına girme kararı aldı. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı aracın tasarımı ise bugünkü modellere pek benzemiyor.

1970'lerdeki araçların tasarımını andıran ve Moskova’daki Savunma Fuarı’nda gösterilen modelin adı CV-1 olarak açıklandı.

İleri teknolojiye ve devrim yaratacak bir invertöre (güç çevirici) sahip olduğu iddia edilen otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık” dendi.

Yeni aracın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belli değil.

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