Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in konuyla ilgili yazısı şöyle...
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesi ve bakanların açıklanmasıyla birlikte yeni bir yönetim biçimine geçti. Devlet yapısının çağa uygun ve yeni sistemle uyumlu hale gelmesi için ilk Kanun Hükmünde Kararname'ler hafta başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üç numaralı KHK ile kamu-kurum ve kuruluşlarındaki atama usulleri belirlenmiş oldu. Bu KHK'larda önemli detaylar bulunuyor.
ÜÇLÜ KARARNAME BİTTİ
Daha önce üçlü kararname ile (Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı) atanan bürokratlar artık ilgili bakanın teklifi ile ya da doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Buna göre bakan yardımcıları, kurum başkan ve genel müdürler ile valileri doğrudan Cumhurbaşkanı atayacak. Diğer yönetim kurulu üyeleri, teftiş kurulu üyeleri gibi kadrolara atama yetkisini ise Cumhurbaşkanı bakan ya da bakan yardımcılarına devredebilecek.
MEMURİYET ŞARTI KALDIRILDI
Kurum başkanları ve genel müdür kadrolarına atanmak için 4 yıllık üniversite mezunu olmak, alanında en az 5 yıl sigortalı çalışmış olmak yeterli olacak. Böylece kurum başkanları, genel müdürler ve valiler için memuriyet şartı aranmayacak. Bu görevlere özel sektörde en az 5 yıl görev yapmış kişiler de atanabilecek. Daha alt kadrolarda ise en az 5 yıllık kamu hizmeti aranacak. Görev süreleri ise Cumhurbaşkanının görev süresiyle sınırlı olacak.
KİMLER ÖZELDEN GELEBİLİR?
Özel sektörden de atama yapılabilecek görevlerden bazıları şöyle: Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Savunma Sanayi Başkanı, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kurul Başkanları, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, TMSF Başkanı, YÖK üyeleri, GİB Başkanı, SGK Başkanı, KOSGEB Başkanı, genel müdürler, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, TOKİ Başkanı.
SÖZLEŞME VE MAAŞ SİSTEMİ
Kurum başkanları ve genel müdürlerin sözleşmeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun dışında da yapılabilecek. Bu görevlere getirilecek olan kişilerin maaşlarıyla ilgili taban ve tavan ücretler benzer görevlere bakılarak belirlenecek. Emsal bir ücret olmadığı takdirde de işin yapısına göre maaş belirlenecek. Burada da maaş belirleme yetkisi sözleşmeyi imzalayan makam ya da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK
Memuriyetten olmayıp özel sektörden üst düzey görevlere atananların ayrılmaları ile ilgili usuller de KHK ile belirlendi. Buna göre, özel sektörden gelip görev süresi bitenler ya da görevden ayrılanlara tazminat ödenip ödenmemesi veya tazminatın miktarını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Üst düzey göreve atananlar eğer devlet memuru ise bunlar görevden ayrıldığında öğrenim durumları ve bulundukları göreve denk pozisyonlara atanabilecek. Bu atamalar yapılıncaya kadar da maaşlarını almaya devam edecekler. Emekli olurlarsa ikramiye alacaklar.
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