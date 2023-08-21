Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!

        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!

        Ardahan'ın Göle ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı 65 yaşındaki babası Tahsin Enci'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta anne ve anneannesini öldüren genç kızı hatırlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ardahan'ın Göle ilçesinin Salimbey Mahallesi'nde yaşayan baba ile oğul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAĞI BABASININ BOĞAZINA SAPLADI

        Oğlu tarafından öldürülen Tahsin Enci.
        Oğlu tarafından öldürülen Tahsin Enci.

        DHA'da yer alan habere göre akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci (35), eline geçirdiği bıçağı babası Tahsin Enci'nin (65) boğazına sapladı.

        POLİS BABANIN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

        Babasını öldüren İsmail Enci, jandarmaya gidip teslim oldu. Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

        KATİL EVLAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

        #Ardahan
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        "Konuşursak ağır oluyor"
        "Konuşursak ağır oluyor"