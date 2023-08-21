Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
Ardahan'ın Göle ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı 65 yaşındaki babası Tahsin Enci'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta anne ve anneannesini öldüren genç kızı hatırlattı
Ardahan'ın Göle ilçesinin Salimbey Mahallesi'nde yaşayan baba ile oğul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAĞI BABASININ BOĞAZINA SAPLADIOğlu tarafından öldürülen Tahsin Enci.
DHA'da yer alan habere göre akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci (35), eline geçirdiği bıçağı babası Tahsin Enci'nin (65) boğazına sapladı.
POLİS BABANIN CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Babasını öldüren İsmail Enci, jandarmaya gidip teslim oldu. Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi. Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı.
KATİL EVLAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.