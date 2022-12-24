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Kanada'da yabancıya konut satışı yasaklanıyor

Kanada hükümeti, 1 Ocak 2023'ten itibaren yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklıyor. Bazı işçiler ve öğrenciler ise bu yasaktan muaf olacak

son dakika: Kanada'da yabancıya konut satışı yasaklanıyor

Kanada'da artan fiyatlar ve vatandaşların ev almakta zorlanması nedeniyle yabancılara 2 yıl boyuncu ev satılmayacak. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek kanunda muafiyetlerin yer aldığı belirtildi. Ülkede uzun süre kalacak olan bazı işçiler ve öğrenciler bu yasağa tabi olmayacak.

Kanada hükümetinin açıkladığı son genelgeye göre şu kişiler konut satın alabilecek:

- Kanada vatandaşları ve daimi ikamet edenler.

- Son 5 yılın büyük kısmını ülkede geçiren ve bazı gereksinimleri karşılayan uluslararası öğrenciler. (500 bin doları aşmayan evleri alabilecekler)

- Son 4 yılın en az 3'ünde Kanada'da çalışmış ve vergi beyannamesi veren işçiler.

- Kanada'da yaşayan diplomatlar, konsolosluk çalışanları ve uluslararası çalışan kurumların üyeleri.

- Geçici ikamete sahip savaştan kaçan yabancılar, mülteciler.

Kanada kuruluşlu olmayan şirketler de bu yasağın içerisinde bulunacak.

Yasağı delerek konut alanlar ve bunlara yardım eden kişilere 10 bin dolara kadar para cezası verilebilecek. Ayrıca bu konutlar mahkemeler tarafından satışa çıkarılabilecek.

SATIŞ YASAĞI KARARI NEDEN ÇIKTI?

Söz konusu kanun artan fiyatlar sebebiyle ev almakta zorlanan Kanadalıları korumayı amaçlıyor. Kanada'da Justin Trudeau hükümeti yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklayacaklarını nisan ayında açıkladı. Tasarı açıklandığında Kanada'da ortalama ev fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşanmıştı. Bu yükselişte Kanada Merkez Bankası'nın 2020 sonrasında pandemiyle mücadele için faizleri indirmesi etkili oldu. Faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış yaşandı.

Yabancıya satış dışında Kanada hükümeti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artırma kararı aldı. Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedeflendi.

FAİZ ARTIRIMIYLA HEM FİYATTA HEM SATIŞ ADEDİNDE GERİLEME YAŞANDI

Mart ayında faiz artırımına başlayan Kanada hükümeti, sonraki toplantılarda faiz artışlarına devam ederek faizi 0.50'den 4.25'e kadar yükseltti. Şubatta ortalama ev fiyatları 817 bin dolar iken, satış adedi 49 bin 403'tü. Martta fiyatlar 796 bin dolara geriledi, satışlar 63 bin 647 oldu. Daha sonra aydan aya hem fiyatlar hem de satış düşerken kasım ayında ortalama fiyat 633 bin dolar, işlem adedi ise 30 bin 135 olarak gerçekleşti.

BOŞ EV VERGİSİ DE UYGULANIYOR

Kanada'da fiyatların dengede tutulabilmesi için ayrıca boş ev vergisi uygulaması da bulunuyor. İlk olarak British Columbia eyaletinde uygulanan söz konusu vergi boş ev ve spekülasyon vergisi ismiyle ilk olarak 2017 yılında getirildi. Bir önceki takvim yılında 6 aydan uzun süre evi boş kalanlar bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Eyalet genelinde yüzde 1'lik boş ev vergisi uygulanırken, belediyeler bu oranın yanında 'spekülasyon vergisi' ismiyle ek vergi alma yetkisine sahip.

Eyaletin en büyük şehir olan Vancouver'da yüzde 1 ile başlayan boş ev vergisi geçen yıl yüzde 3'e, gelecek yıl için ise yüzde 5'e yükseltildi. Bu vergi oranı evin değerlemesi üzerinden alınıyor. Buna göre Vancouver'da 1 milyon dolar değerinde bir eve sahipseniz ve evinizi boş tutuyorsanız gelecek yıl 50.000 dolar ek vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Bunun yanında eyalet de 2023 için ek yüzde 1'lik boş ev vergisi alma kararı aldı. Yani 1 milyon dolarlık bir ev için 50.000 dolarlık ödemenin yanında eyalete de 10.000 dolar vergi ödenecek. Böylece toplam ödeme 60.000 dolara çıkacak.

BOŞ EV SAYISI 3 YILDA YÜZDE 26 DÜŞTÜ

Vancouver Belediyesi söz konusu uygulamayla 662 bin nüfuslu şehirde boş ev vergisi sayesinde 2017-2020 yılları arasında şehirdeki boş ev sayısının yüzde 26 düştüğünü bildirdi. Vancouver Belediye Başkanı Kennedy Stewart sadece geçen yıl boş ev vergisini yüzde 1'den yüzde 3'e yükselterek 4.000 konutu piyasaya geri döndürdüklerini, sosyal konut bütçesine de 32 milyon dolarlık ek katkı sağladıklarını açıkladı. Söz konusu vergiyi gelecek yıl yüzde 5'e çıkarma kararı almanın yanında yüzde 10'a yükseltmelerinin olası etkilerini de araştırdıklarını açıkladı.

Vancouver'da alınan sonuçların ardından Kanada'da merkezi hükümet söz konusu vergiyi bu yıl ilk kez ülke geneline yayma kararı aldı. Ülkenin nüfus olarak en yoğun eyaleti olan Ontario'da boş ev vergisinin oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Bu eyalette yer alan Toronto'da belediye gelecek yıl için kendi vergi oranını da yüzde 1 olarak belirledi. Böylece evini boş tutan ev sahiplerinin ödeyeceği vergi oranı yüzde 2 olarak belirlenmiş oldu.

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