'Kanuni' 2021'de Karadeniz'e açılacak

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak" dedi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2'inci Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi sahasını gezen Bakan Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la helikoptere binerek proje alanındaki çalışmaları inceledi.

Ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğal gaz miktarının duruma göre yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Dönmez, "Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'2023'TE KARADENİZ GAZINI VATANDAŞLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, "10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'PROJEDE ENDÜSTRİ BÖLGESİ PLANLAMASI VAR'

Kentte yapımı devam eden Filyos Projesi'nden de bahseden Bakan Dönmez, projenin, hükümetin Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını söyledi.

Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez, "Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı" dedi.

Dönmez, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen yetkililerle sahada inceleme yaptıklarını aktararak, "Bildiğiniz gibi 21 Ağustos'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin bir keşfi olmuştu. Tabii gemimiz buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam ediyor ama o faaliyetlerini sürdürebilmesi için de önemli desteğe ihtiyacı var. O açıdan kıyı lojistik merkezleri bu operasyonlar için son derece büyük önem arz ediyor. Filyos'un böyle bir imkana bugünlerde kavuşuyor olması, bu hizmetleri daha kolay ve ekonomik yapıyor olmamıza da imkan tanımış oldu. 15-20 Temmuz gibi de Fatih sondaj gemimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığımız noktada ilk sondajına başlamıştı. Şu anda bulunduğumuz yerden oraya her gün Fatih sondaj gemisinin sondajıyla alakalı hizmetlerin lojistik desteğini veriyoruz. Tabii bu tip merkezlerde iş sağlığı ve güvenliği, çevre standartlarına uyum son derece önemli. Burada uluslararası standartlara uygun bir operasyon yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

'FİLYOS LİMANI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ'

Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek, limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını dile getiren Dönmez, "Limanın bizim açımızdan bir avantajı da şu, derinliği oldukça yüksek, 19 metre ki bizim sondaj gemilerimizin draftı oldukça yüksek, çok büyük gemiler bunlar. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, bizim işlerimizi son derece kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.