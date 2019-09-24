Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan anket sonucuna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2018
|2019
|Ocak
|78,2
|74,4
|Şubat
|77,8
|74,0
|Mart
|77,8
|74,3
|Nisan
|77,3
|75,0
|Mayıs
|77,9
|76,3
|Haziran
|78,3
|77,1
|Temmuz
|77,1
|76,2
|Ağustos
|77,8
|76,6
|Eylül
|76,2
|76,3
|Ekim
|75,4
|Kasım
|74,1
|Aralık
|74,1
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